Heute wird in den USA Thanksgiving gefeiert. Man kommt mit der Familie (so weit man derweil kann) zusammen und startet eine stundenlange Völlerei. Guter Truthahn wird serviert, Kürbiskuchen und allerlei anderer Schlemmerei, die man sich über einen trüben Novembernachmittag hinweg gönnen kann. Zwischendrin schaut man mal ein bisschen Football…

Aber morgen erwacht man plötzlich aus seinem seeligen Feiertagsschläfchen. Denn morgen ist Black Friday. Mit ihm beginnt das Weihnachtsgeschäft. Alle Preise sind drastisch reduziert. Man stürzt sich in Prügeleien mit seinen Nachbarn, um das beste Schnäppchen zu ergattern. Also wie bei dm, wenn Toilettenpapier mal wieder im Angebot ist. Der Black Friday hat es mittlerweile auch zu uns nach Europa geschafft. So können wir euch jetzt die Black Friday Deals bei Xbox und PlayStation präsentieren. Somit habt ihr neben unserem Adventsgewinnspiel noch eine weitere Anlaufstelle.

Black Friday Deals bei Xbox

Xbox 20/20

Microsoft bietet euch eine große Auswahl an reduzierten Spielen, die nun für die die Xbox-Flotte verfügbar ist. Dazu gehören:

Watch Dogs: Legion

Assassin’s Creed: Odyssey

Assassin’s Creed: Ezio Collection

Sims 4 + Auswahl an Erweiterungspacks

Red Dead Redemption II

Resident Evil 3

Raccoon City Edition

The Witcher 3: Wild Hunt Inklusive Game Pass

Borderlands 3 Super Deluxe Edition

Dark Souls, Dark Souls II, Dark Souls III

Diabolo III: Eternal Collection

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition

Life is Strange, Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange 2

Black Friday Deals bei PlayStation

Auch PlayStation bietet eine Reihe von Rabatten auf ausgewählte Spiele. Dabei wird unterschieden zwischen Inklusiven PS5-Versionen, Multiplayer-Spielen sowie Bestsellern. Wir werden hier die Auswahl der inklusiven PlayStation 5 – Versionen genauer betrachten.