Ach, die Weihnachtszeit. Sie ist eine Zeit der Besinnlichkeit, des Zusammenkunft und der Geschenke! Auch bei be quiet!, dem Garanten für besonders leises arbeiten am PC, läuten die Weihnachtsglocken. Es gibt auch etwas Leises zu gewinnen, das euch bestimmt interessieren könnte. Deshalb möchten wir euch auf das Weihnachtsgewinnspiel von be quiet! aufmerksam machen.

Zu gewinnen gibt es ein Silent Base 802 (Version nach Wahl), einen Keksausstecher in Form eines Lüfters, einen Weihnachtspullover sowie zwei vorher ausgewählte be quiet!-Produkte. Beachtet bei den beiden selbst gewählten Produkten nur, dass sie aus zwei verschiedenen Kategorien stammen müssen.

Was genau ist denn ein Silent Base 802? Und was für Versionen gibt es da?

Gute Fragen! Den Silent Base 802 zwei gibt es in zwei Versionen – oder genauer gesagt in zwei Farben. Der Silent Base 802 Black und der Silent Base 802 White sind zwei baugleiche Computergehäuse. Sie bieten euch optimale Arbeitsleistung mit minimalem Geräuschpegel und gewähren dabei ausreichende Lüftung.

Eine leise Arbeitsumgebung ist durch extra dicke Dämmplatten sowie austauschbare Top-Cover und Frontpanele gegeben. Diese garantieren auch einen zirkulierenden Luftstrom. Weiterhin tragen drei Pure Wings 2 140mm Lüfter und eine herausnehmbare Halterung zur Installation zusätzlicher Radiatoren sowie Lüfter zu einer optimalen Belüftung bei. Außerdem können Radiatoren bis zu 420mm installiert werden.

Dazu kann das entkoppelte Mainboard-Tray invertiert installiert werden. Auch ein I/O-Panel mit Lüftersteuerung sowie ein USB 3.2 Gen. 2 Type C sind vorhanden. So könnt ihr modernste Hardware an euer Gehäuse anschließen.



Weitere Einzelheiten zum Weihnachtsgewinnspiel

Ein Gewinnspiel fand bereits diese Woche schon am 24.11. statt. Aber ihr müsst den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken! Am 01.12., 08.12. und 15.12. wird jeweils nochmal gelost, weshalb ihr euch in der Zwischenzeit noch entspannt anmelden könnt. Dafür anmelden könnt ihr euch hier.

Viel drücken euch die Daumen beim Weihnachtsgewinnspiel von be quiet! und hoffen, dass ihr ordentlich abstauben könnt.