Ubisoft hat ein Making-Of-Video zum neuen Animationstrailer von Immortals Fenyx Rising veröffentlicht. Ein talentiertes Team von Animatoren und Trickfilmmachern erschuf einen großartigen Trailer im japanischen Animationsstil, der in Kombination mit der griechischen Mythologie die Welt des Spiels neu interpretieren durfte. Immortals Fenyx Rising wird am 3. Dezember 2020 auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.

In Immortals Fenyx schlüpfen die Spieler in die Rolle von Fenyx, einen mit Flügeln ausgestatteten Halbgott auf der Mission, die griechischen Götter und ihre Heimat vor einem dunklen Fluch zu retten. Spieler erlernen die legendären Kräfte der Götter, müssen heroische Prüfungen überwinden und sich mächtigen mythologischen Bestien stellen, um sich letztendlich Typhon, dem tödlichsten Titanen der griechischen Mythologie, entgegenzustellen.