Die sechste Auflage von Friendly Fire steht bevor! Am 05. Dezember 2020 startet der erfolgreiche Spenden-Livestream. In den vergangenen fünf Jahren konnten darüber insgesamt knapp 3.350.000 Euro für gemeinnützige Vereine gesammelt werden. Der gut zwölfstündige Charity-Stream startet am 05. Dezember um 15:00 Uhr auf twitch.tv/pietsmiet. Bereits um 14:00 Uhr beginnt der Countdown, in dem sich unter anderem die Vereine, die dieses Jahr unterstützt werden, vorstellen. Hauptsponsor in diesem Jahr ist Assassin’s Creed: Valhalla von Ubisoft.

Auch dieses Mal setzt sich das Team unverändert aus Erik „Gronkh“ Range, dem „PietSmiet“-Team, Tatjana „Pandorya“ Werth, Pascal „MrMoreGame“ Rothkegel, Florian „Der Heider“ Heider, Artur „fisHC0p“ Niemczuk und Max „PhunkRoyal“ Ensikat zusammen. Produziert wird die sechste Ausgabe wieder von den Münchener Laser-Studios.

In diesem Jahr unterstützt Friendly Fire die folgenden Vereine:

Das Team von Friendly Fire setzt dabei aber nicht nur auf die Unterstützung ihrer Community, sondern auch auf die Wirtschaft: Hauptsponsor ist Assassin’s Creed: Valhalla von Ubisoft. Außerdem sind Microsoft, die Techniker Krankenkasse, Republic of Gamers (ROG), Backforce, Twitch, FRITZ! und die Esport Factory als Sponsoren mit dabei. Während des Live-Streams werden verschiedene Aktionen mit Partnern veranstaltet, wie beispielsweise eine Fire Kola, die in Zusammenarbeit mit Fritz Kola im Merchandise-Shop erhältlich ist: http://friendly-fire.shop/. Außerdem bedankt sich das Team für die tatkräftige Unterstützung bei Mytholon, die das Team mit Wikingerrüstungen für das Fotoshooting ausgestattet haben und bei Yvolve und Kerim Rorschach, die für Merch und Motiv zuständig sind.

Die Spenden werden wieder in Kooperation mit betterplace gesammelt. So ist sichergestellt, dass jeder eine Spendenquittung erhält und das Geld bei den Vereinen ankommt. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation wurde die Anzahl des Produktionsteams stark reduziert, ein Hygienekonzept ausgearbeitet und alle anwesenden Personen werden sich mehreren Corona-Tests unterziehen müssen.