Manche von euch sehen den Titel und denken sich „WAS ZUM &@!#*%! ?!“ Aber ihr seht richtig, ein skurriles Game von den Entwicklern Freaky Games und PlayWay befindet sich auf dem Vormarsch. Das Spiel mit dem wunderbar runden Namen Pig Skater Simulator ist bald auf Steam verfügbar.



Mittlerweile kennen wir ja einige bekloppte Tierspiele, die sich zu wahren Internetphänomenen gemausert haben. Egal ob man als Ziege oder Gans durch die Gegend rennt und eine Stadt im Chaos versinken lässt… irgendeine Faszination haben diese komplett irren Spiele auf uns.

Im Pig Skater Simulator spielt ihr – Oh Wunder! – ein Schwein. Wie sich im Trailer bereits andeutet, seid ihr aus einem Labor ausgebrochen. Denn die Ärzte haben jetzt lang genug an euch herum gedoktort! Jetzt sitzt ihr am längeren Hebel und könnt eine ganze Stadt terrorisieren! Und das beste? Ihr bekommt ein fliegendes… ähhh… Jetpack-Skateboard (?!), das euch erlaubt eine Reihe abgedrehter Stunts hinzulegen.

Stiftet Chaos

Zeigt, wer der Boss ist!

Bemerkt wozu ihr fähig seid

Legt verrückte Stunts hin Quelle: Freaky Games



Ob zu Fuß oder mit eurem Skateboard der Lüfte – die Stadt ist nicht mehr sicher vor euch und eurem Radau. Wann genau das Spiel veröffentlicht wird, wissen wir noch nicht, aber ihr könnt euch diese Schweinerei schon bei Steam vormerken.