Psyonix hat angekündigt, dass Rocket Leagues Saison 2 am 9. Dezember erscheint. Die nächste Saison feiert die Musik, die ein Teil der neuen Anpassungsmöglichkeit, namens Hymnen, sein wird: Neue Songs und Inhalte vom Grammy nominierten EDM Künstler Kaskade, dank einer Partnerschaft mit Monstercat. Dazu ein neuer Rocket Pass, einer neuen Arena und vieles mehr.

Features:

● HYMNEN – Diese neue Anpassungsmöglichkeit lässt Spieler Rocket League Musik auswählen und nach einem Tor in der Arena abspielen. Mehr Informationen zu Hymnen wird es morgen auf der offiziellen Webseite geben.

● Neue Musik und Inhalte von Kaskade – Psyonix kooperiert mit jahrelangem Partner, sowie elektronmischen Musik-Label Monstercat und dem gefeierterten Produzent Kaskade, um eine Reihe an Songs für Rocket League Saison 2 zu basteln. Das erste Lied „Flip Reset” mit WILL K ist jetzt im Spiel erhältlich und im Saison 2 Trailer zu sehen, sowie auf den Streaming-Plattformen verfügbar. Zusätzliche Musik und Inhalte von Kaskade werden während der Saison erhältlich sein.

● Neuer Rocket Pass – Der Rocket Pass dieser Saison beinhaltet Items, die ein Musik-Theme haben, wovon einige mit dem Beat des Menüs und der Arena-Musik pulsieren und aufleuchten werden! Das angemessen R3MX genannte Auto und 70+ Stufen an einzigartigen Items werden im Rocket Pass Premium freigeschaltet werden können.

● Neon Fields Arena – Diese neue EDM-inspirierte Arena wird in Online Playlisten und Privatmatches erhältlich sein.

● Rocket Labs – Rocket Labs wird diese Saison in einem zeitlich begrenzten Modus für Casual-Spieler wiederkehren.

● Zusätzliche Updates – In Saison 2 gibt es neue Wettbewerbsbelohnungen, Herausforderungen, Quality of Life-Verbesserungen und Änderungen im Esports Shop. Mehr Informationen zu den Änderungen im Esports Shop wird es Anfang nächster Woche geben.