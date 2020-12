Der Entwickler Headup stellt das farbenfrohe 16-Bit-Spiel Tinkertown ab heute auf Steam. Das Spiel befindet sich noch in einer frühen Phase der Entwicklung, weshalb man vom Early Access spricht. Damit möchten die Entwickler Transparenz zeigen, die Zusammenarbeit mit den Spielern sei ihnen wichtig. Dies ist auch der Ansprache auf Steam zu entnehmen:



We have chosen Early Access as we want to build the game from ground up with you, the players, as this is essential to the quality of the game. The earlier we can include valuable feedback by those who dig the concept of the game, the better the final quality will become.

(Wir haben uns für den Early Access entschlossen, um das Spiel von Grund auf mit euch Spielern zusammen zu erstellen, da dies ein essenzieller Bestandteil des Spiels darstellt. Je früher wir gute Rückmeldungen von denen erhalten, die das Konzept des Spiels verstehen, desto besser wird die Qualität des Spiels)

– Headup