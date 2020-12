Am 21. Oktober kündigte Ubisoft die Veröffentlichung von Ubisoft Connect an, die bisher größte Überarbeitung seines Ökosystems von Spielerdiensten, die für eine neue Ära des Spielens konzipiert wurde. Dieses neue universelle Ökosystem bringt Millionen von Spielern zusammen und verbessert ihre Erfahrung in und um die Spiele von Ubisoft, so dass sie überall spielen, Fortschritte machen und mit Freunden in Kontakt bleiben können.

Um die Spieler und ihre Spielerfahrungen zu feiern, beginnt Ubisoft Connect dieses neue Abenteuer mit einem dedizierten und zeitlich begrenztem Feature, welches Spielern mit personalisierten Videos und Infografiken, die auf ihren Ingame-Daten basieren, einen Einblick in seine einzigartige Reise mit Ubisoft in den letzten fünf Jahren gibt.

Vom 16. November bis zum 14. Dezember haben die Spieler die Möglichkeit, auf ubisoftconnect.com/wrapup ihr ganz persönliches Wrap-Up zu erstellen und einen Rückblick auf ihre Spielerinnerungen der letzten fünf Jahre zu werfen. Die Wrap Up-Funktion ist in elf Sprachen verfügbar und stützt sich auf eine Vielzahl von Statistiken, wie z.B. die Anzahl der gespielten Spiele, die Gesamtspielzeit, die in verschiedenen Spielen zurückgelegten Kilometer, K/D-Verhältnis, Anzahl der Freunde und vieles mehr.

Ubisoft Connect Wrap-Up nutzt diese Statistiken, um personalisierte Infografiken zu generieren, die einzigartigen Reisen der Spieler wiedergeben. Um diese zum Leben zu erwecken, setzten Ubisoft und seine Partner Biborg und Idomoo Grafiken und Inhalte ein, um für jeden einzelnen Spieler eine Erzählung zu kreieren, mit denen sie ihre besten Momente im Spiel noch einmal erleben können.



Spieler, deren Spielzeit genug Daten erzeugt hat, können ihr eigenes personalisiertes Video erstellen. Auf der Grundlage von mehr als 30.000 einzigartigen, personalisierten Szenarien, die von den Leistungen der Spieler und den von ihnen gespielten Spielen abhängen, ermöglichen es die Videos den Spielern, über die Jahre hinweg in ihre Spielreise mit Ubisoft einzutauchen. Ubisoft Connect hält auch eine besondere Überraschung für seine engagiertesten Spieler bereit, mit einem zusätzlichen Bonus am Ende des Videos: eine „Dankeschön“-Nachricht von einem Mitglied des Produktionsteams ihres Lieblingsspiels.



Seit ihrem Start wurde die Wrap Up-Kampagne von den Communities sehr positiv aufgenommen. Tausende von Spielern teilen ihre personalisierten Wrap-Ups auf den sozialen Medien. Alle Spieler können nun ihre Ubisoft-Reise mit ihrem Ubisoft Connect Wrap Up feiern und sie mit #UbisoftConnectWrapUp in sozialen Medien weitergeben. Dies ist eine zeitlich begrenzte Funktion, so dass Spieler ihre Wrap-Ups nur bis zum 14. Dezember herunterladen, erstellen oder einsehen können.