Fans der Final Fantasy – Reihe sollten nun gut aufpassen. Denn ab morgen startet der Release von Patch 5.4: Final Fantasy XIV Futures Rewritten. Damit wird sich eine neue Haupthandlung erschließen, die mit dem Auftrag „Edens Verheißung“ ein spannendes Finale der Eden-Reihe mit sich bringen wird.

Trailer für Futures Rewritten

Wir haben bereits in einem Post sämtliche wichtigen Neuerungen für euch zusammengefasst.

Von der Story wissen wir nur, dass ihr unter anderem wieder auf Gaius und Cid treffen werdet. Diese sind wieder auf den Spuren einer geheimnisvollen Waffe. Alles andere hält Square Enix noch unter Verschluss. Unter dem Link könnt ihr euch übrigens auch nochmals sämtliche Neuerungen ansehen, wenn euch unsere Aufgliederung nicht genügen sollte. 😉

So bleibt es alles in allem sehr spannend und wir können euch nur viel Spaß wünschen, wenn ihr euch morgen in das Abenteuer Final Fantasy XIV Futures Rewritten stürzt.