Was Mitte des Jahres zu einem echten Hype im Internet geworden ist, nimmt jetzt wieder Fahrt auf. Der Microsoft Flight Simulator erfreute sich so großer Beliebtheit, dass schnell die Microsoft Flight Simulator Premium Delxue Edition ausverkauft gewesen war. Doch jetzt gibt es endlich Nachschub.

Was die edle Premium Deluxe Edition alles beinhaltet? Wir klären euch auf. Diese enthält ein Keyboard-Poster, ein edles Handbuch und einiges an Bonusmaterial. So stehen euch innerhalb des Spiels eine Auswahl an neuen Flughäfen sowie Flugzeugen zur Verfügung.

Zusätzliche Flugzeuge Diamond Aircraft DA40-TDI

Diamond Aircraft DV20

Textron Aviation Beechcraft Baron G58

Textron Aviation Cessna 152 Aerobat

Textron Aviation Cessna 172 Skyhawk

Boeing 787-10 Dreamliner

Cirrus Aircraft SR22

Pipistrel Virus SW 121

Textron Aviation Cessna Citation Longitude

Zlin Aviation Shock Ultra Zusätzliche Flughäfen Amsterdam Airport Schiphol (Niederlande)

Cairo International Airport (Ägypten)

Cape Town International Airport (Südafrika)

O’Hare International Airport (USA)

Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (Spanien)

Denver International Airport (USA)

Dubai International Airport (Vereinigte Arabische Emirate)

Frankfurt Airport (Deutschland)

Heathrow Airport (UK)

San Francisco International Airport (USA)

Für eine UVP von 129,90€ wird die Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition hier in Europa von Aerosoft vertrieben. Erhältlich ist das Spiel für den PC sowie die Xbox One.

Ein großes Paket

Mehr Spielinhalte

Da steht einer netten Runde in eurem Flieger nichts mehr im Wege. Deshalb wünschen wir euch einen guten Flug und viel Spaß mit dieser besonderen Edition.