CD PROJEKT RED hat gestern Abend in Erwartung der morgen anstehenden Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 den offiziellen Launch-Trailer zum neuen Rollenspiel der Witcher-Macher veröffentlicht.

Der Trailer taucht tief in die Welt und die Geschichte von Cyberpunk 2077 ein. Er zeigt die Bindungen, die die Spieler und Spielerinnen knüpfen werden, die Gefahren, denen sie sich stellen müssen, und die Anstrengungen, die sie unternehmen werden, um ihre eigene Geschichte von V, der Hauptfigur des Spiels, zu schreiben. Das Video, das die Spieler auf ihre umfangreichen Abenteuer in der Megalopolis Night City vorbereitet, steht ab sofort auf dem offiziellen YouTube-Kanal zur Verfügung.

Cyberpunk 2077 wird am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht. Das Spiel wird auch auf Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Konsolen spielbar sein. Zu einem späteren Zeitpunkt wird ein kostenloses Upgrade für Besitzer der Xbox One bzw. PlayStation 4 Versionen verfügbar sein, das alle Vorteile der nächsten Hardware Generation nutzt.