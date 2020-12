Mitte des Jahres hatte Fatshark schon verkündet, dass die Arbeiten an einem neuen Teil der Warhammer 40K-Reihe laufen. Jetzt veröffentlichten die Entwickler ein erstes Warhammer 40K Darktide Gameplay Video. Der neue Teil soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden.

Warhammer 40K Darktide ist als Co-op für 4 Spieler ausgelegt. Ihr werdet es mit gewaltigen Mengen an Feinden zu tun haben, die laut Fatshark selbst, „ihr nur aus euren Alpträumen kennt“.

Ihr findet euch in erbitterten Kämpfen zwischen dem Imperium und den Chaos-Fraktionen in der Makropole Tertium wieder. Denn ein ketzerischer Kult mit dem Namen Admonition versucht die Bewohner des Planeten Atoma Prime auszulöschen. Doch leider könnt ihr in diesen kriegsähnlichen Situationen nicht immer eure Fernkampfwaffen gebrauchen. Stattdessen müsst ihr auf FPS und eure Nahkampffähigkeiten vertrauen, um so Herr über eure Gegner zu werden. Ein schnelles, taktisches Eingreifen kombiniert mit einem ausgewogenen Kampfstil sind hier von Nöten.

Zerstörungen,

Schlachtfelder

… und viele Gegner erwarten euch Quelle: Steam



Werdet also gemeinsam mit euren Mitspielern Herren über die Lage auf Atoma Prime, koordiniert euch als Gruppe und greift hart durch. So sichert ihr euren Fortbestand als Gruppe und auch euer eigenes Überleben.