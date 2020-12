Diese Woche im Gamers.de Gewinnspiel warten wieder 22 neue coole Gewinne auf euch! Für jeden von euch ist garantiert etwas dabei!

Am 13.12. lassen wir es also nochmal richtig krachen! Freut euch auf:

1x LEVLUP „Jahres Paket“

1x be quiet! AiO Wasserkühlung „Pure Loop 240mm“

1x EPOS | SENNHEISER „GSX 1200 Pro“

1x Bethesda „Elder Scrolls Online Collectors Edition Greymoor + Bethesda „Elder Scrolls Online Elsweyr“

1x Nintendo Switch „Super Mario 3D All Stars“

1x Carrera „Flying Mario“

1x Nerf ULTRA Paket „1x ULTRA Dorado + 1x Ultra One“

1x Xbox Sega „Yakuza Lika a Dragon“

1x PS4 Raven’s Court „Let’s Sing Queen“

5x PS4 Square Enix „FFXIV Complete Edition“

1x Square Enix „FFXIV Limitierter Rucksack inkl. 1 FFXIV Complete Edition“

5x PS4 Square Enix „FFXIV Starter Edition“

Wenn ihr auch diese Woche wieder an unserem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, müsst ihr euch unbedingt erneut eintragen, sonst kommt euer Name nicht in den Lostopf.

Also wartet nicht, tragt euch jetzt direkt ein und teilt es unter euren Freunden!



Wir drücken euch fest die Daumen!

Die Gewinnspielübersicht vom 13.12.2020 könnt ihr euch hier ansehen. Ihr habt noch bis zum 13.12.2020 um 23:59 Uhr Zeit euch anzumelden. Dafür könnt ihr euch hier drauf klicken.

Tretet unserer Facebook-Gruppe für spannende Diskussionen, regelmäßige Updates und exklusive Inhalten bei!

Gamers.de Facebook Gruppe: https://www.facebook.com/groups/1870853253066300