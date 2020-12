Bald haben wir alle 83 Geschenke im Wert von über 7.000 Euro verlost! Über 100.000 erreichte Gamer! Jeder Sonntag ein neuer Erfolg! Dafür wollen wir euch da draußen allen danken! Die letzte Runde des Gamers.de Gewinnspiels sprengt alles, was wir die letzten 3 Wochen geboten haben: Am letzten Sonntag vor Weihnachten verlosen wir die absoluten Knaller-Wahnsinnspreise!!

1x Asus ROG Phone II Gaming Smartphone im Wert von 650 Euro

1x Nintendo Switch + 1x Animal Crossing: New Horizons im Wert von 369 Euro

1x AOC Q27G2U 27 Zoll Monitor 144hz im Wert von 299 Euro

1x Nanoleaf Canvas Smarter Kit im Wert von 299 Euro

1x Sound Blaster G3 von Creative

5x Final Fantasy XIV Online Starter Edition PS4

5x Final Fantasy XIV: The Complete Edition PS4

1x Final Fantasy XIV Rucksack + FFXIV Complete Edition PS4

1x Super Mario Mini in Gold

1x Nerf Ultra Dorado + 1x Nerf Ultra One

1x Iron Harvest Collector’s Edition für PC

Also zögert nicht, tragt euch auch diese Woche wieder über das Teilnahmeformular auf Gamers.de ein, sonst kommt euer Name nicht in die Verlosung vom 20.12.!

Und dann: Teilen und Daumen drücken!!

Am Gewinnspiel könnt ihr hier teilnehmen! Die Übersicht mit genaueren Infos zu den Preisen könnt ihr hier aufrufen.

Tretet unserer Facebook-Gruppe für spannende Diskussionen, regelmäßige Updates und exklusive Inhalten bei!



Das Gewinnspiel steht in keiner Kooperation mit Facebook.