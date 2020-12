El Presidente erwartet euch in dem neusten Update zurück! Wie Kalypso bekannt gibt, ist Tropico 6 Caribbean Skies ab heute erhältlich für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Mit diesem Update geht es hoch hinaus… und es kommt auch wieder von oben runter. Wir verraten euch mehr in diesem Beitrag.

Dieses Update von Tropico 6 geht im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft. Denn eine Auswahl an Drohnen steht El Presidente zur Verfügung, um zum Beispiel als Taxen oder Lieferanten zu dienen. Um sicher gehen zu können, dass eure Bürger auch keinen Quatsch treiben, könnt ihr ebenfalls auch Überwachungsdrohnen durch die Lüfte schicken lassen. In den fünf neuen Kampagnenmissionen werden euch diese äußerst nützlich sein.

Mit einer Reihe neuer Gebäude könnt ihr den Luftraum über Tropico ebenfalls vernünftig nutzen. Auch neue Edikte und Charaktereigenschaften stehen euch zur Verfügung. Das Ganze könnt ihr dann noch mit neuen Prez-Outfits und Palastdekorationen abrunden und eurem Archipel eine persönliche Note zu verpassen.



Baut neue Gebäude

Erobert den Luftraum….

…. auch zum Vergnügen

Aber gewöhnt euch nicht zu sehr daran! Denn von oben kommt’s runter – und zwar in Form von Meteoriten. Eure mit Mühe aufgebauten Gebäude und Anlagen können sich innerhalb eines Wimpernschlags in Asche verwandeln. Aber damit nicht genug! Denn auch ein neuer Antagonist taucht am Horizont auf und will euch aus luftigen Höhen zurück auf den Boden der Tatsachen bringen.

Seid ihr neugierig geworden und wollt auch hoch hinaus? Dann holt euch das Spiel für den PC hier. Gamer an den Konsolen können in ihren entsprechenden Stores nach Tropico 6 Caribbean Skies suchen. Wir wünschen euch viel Spaß!