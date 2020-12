Weihnachten in den Schweizer Alpen, ach wie schön. Alles ist verschneit, ganz ruhig, nur wir allein und die panische Angst, die uns zum Schwitzen bringt.

So oder so ähnlich stellt sich wohl das Ein-Mann-Studio Hidden Fields Weihnachten mit dem Horrorspiel Mundaun vor. Leider erscheint dieses erst im Frühjahr 2021, aber jetzt gibt es schon für alle den neuen Trailer zu bestaunen.

In dieser handgezeichneten Welt erkundet ihr die Schweizer Alpen in der Egoperspektive. Leider wird dies nichts mit einem entspannten Urlaub im Schnee zu tun haben. Denn um lebensbedrohlichen Situationen zu entkommen, müsst ihr packende Rätsel lösen und Geheimnisse ans Licht bringen. Denn neben einigen „normalen“ Leuten, warten auch andere schaurige Einwohner der Berge auf euch. Wer weiß, was diese im Schilde führen?

Füllt euer Inventar mit nützlichen Gegenständen und schwingt euch hinter das Steuer von Fahrzeugen. Nur so kommt ihr voran und könnt am Ende als Sieger dem verschneiten Alptraum entkommen.

Handgezeichneter Alpenspaß

Oder selbstgezeichneter Horror? Quelle: Mundaun

Wenn das Horrorspiel Mundaun im kommenden Frühjahr veröffentlicht wird, soll es sowohl für den PC als auch für Konsolen verfügbar sein.

Den Announcement-Trailer könnt ihr euch hier nochmal ansehen:

