Falls eure Nerven in diesem Jahr noch nicht genug strapaziert worden sind, solltet ihr euch vielleicht dieses neue Spiel ansehen: Don’t Be Afraid ist ein Abenteuer-Horrorspiel von Hydra Games S.A., Limo Games und Broken Arrow Games. Seit gestern, dem 17.12, ist es für den PC auf Steam erhältlich.

Stellt euch vor, ihr seid noch ein kleines Kind und werdet entführt. Was tut ihr? Keine Ahnung? Dann wird es aber Zeit, denn genau das ist euer Schicksal in diesem Horror-Game! Ihr spielt den elfjährigen David, der in einem dunklen Raum aufwacht. Zuerst hat er keinerlei Erinnerung daran, wie er dort gelandet ist. Doch allmählich dämmert es ihm. Er ist entführt worden. Um aus diesem Haus des Horrors wieder entkommen zu können, in dem er gelandet ist, müsst ihr das Ruder in die Hand nehmen und knifflige Rätsel lösen.

Dabei beobachtet euch euer Entführer die ganze Zeit und kommentiert regelmäßig euer Handeln. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, um mit Spielzeug zu spielen. Es ist die Zeit erwachsen zu werden und mit viel Besonnenheit einen Weg aus diesem Alptraum zu finden.

Inhalt & Gameplay

Das Spiel bietet euch ein großes Haus wie aus einem Psycho-Horrorfilm. Ihr müsst euch vielen Gefahren stellen und Rätsel lösen, um lebend aus diesem Vorhof zur Hölle zu entkommen. Da es drei verschiedene Enden zu entdecken gibt, müsst ihr besonders wachsam sein und Entscheidungen klug treffen. Denn sonst kann das übel für euch enden. Aus der Egoperspektive müsst ihr David durch die Dunkelheit navigieren.

Ihr habt die Möglichkeit verschiedene Dokumente zu finden, die etwas Licht ins Dunkel bringen. Findet heraus, was genau hier eigentlich passiert ist und findet auch andere Gegenstände, mit denen ihr einige Extras freischalten könnt.

Wir können euch nur noch einen Rat geben, bevor ihr euch diesen Nervenkitzel gönnt: Don’t Be Afraid, habt keine Angst und stellt euch dem Horror, den euer Entführer für euch vorbereitet hat!