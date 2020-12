Ach, die Zeit vergeht! Es kommt uns wie gestern vor, als wir das große Gamers.de Gewinnspiel gestartet haben! Und jetzt sind wir einfach schon in der letzten Runde! Jetzt hauen wir alles raus, was keine Miete zahlt! Also schaut euch die tollen Preise an und sichert euch eure Gewinnchance!

Das Asus ROG Phone II

Die Nintendo Switch inklusive Animal Crossing: New Horizons

Der Q27G2U 27 Zoll Monitor von AOC

Das Rhythm Edition Smarter Kit von Nanoleaf

Der Soundblaster G3 von Creative

5x Die Final Fantasy XIV Online Starter Edition für die PS4

5x Die Final Fantasy XIV Complete Edition für die PS4

Der Final Fantasy XIV Rucksack inklusive der Final Fantasy XIV Complete Edition für die PS4

Der Super Mario Mini Gold von Carrera

Der Nerf Ultra Dorado und der Nerf Ultra One

Die Iron Harvest Collector’s Edition für den PC

Das ist doch mal eine schöne Bescherung! Genauere Infos zu den einzelnen Preisen könnt ihr euch hier ansehen.

Ihr habt noch bis zum 20.12.2020 um 23:59 Uhr Zeit euch anzumelden. Also haut in die Tasten und tragt euch schnell in die Liste ein! Wenn ihr wieder am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann tragt euch hier ein. Denn sonst landet euer Name nicht in unserem Lostopf.

