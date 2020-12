Vertigo Games und Little Chicken Game Company haben ein neues Entwickler-Video für Traffic Jams veröffentlicht, welches neue Details zur VR-Mechanik und das chaotische Gameplay des VR-Simulators zeigt. Traffic Jams erscheint im ersten Quartal 2021 für Oculus Quest, PlayStation VR und die führenden PC-VR-Headsets.

Traffic Jams wurde speziell für VR entwickelt und überzeugt durch intuitive Gestik-Steuerung, mit der Spieler den Verkehr beliebig kontrollieren können. Dabei werden sie durch allerlei verrückte Ereignisse abgelenkt. Im Video sind mehrere dieser skurrilen Ereignisse zu sehen, von Zombie-Fußgängern bis hin zu Gebäuden, die spontan Feuer fangen. Zahlreiche ikonische Städte, verteilt über die ganze Welt, warten auf die Spieler. „Im fertigen Spiel gibt es fünf verschiedene Gebiete, jedes einzelne mit einzigartigen Herausforderungen“, erklärt Yannis Bolman. Er kündigt ebenfalls eine neue Stadt an: „Wir nehmen euch mit in unsere Heimatstadt, Amsterdam, in der wir eine völlig neue Herausforderung vorstellen. Eine Tram, die vor nichts Halt macht.“

In der Welt von Traffic Jams gehen die Ampeln und Lichter aus. Allein der Spieler kann den Verkehr am Leben erhalten. Klingt einfach? Falsch gedacht! Traffic Jams ist mehr als nur ein Verkehrskontrollen-Simulator, denn jede Stadt wirft dem Spieler ihre ganz eigenen Hürden und Wendungen entgegen: Von Monstern bis (un-)natürlichen Katastrophen, mit bis zu vier Spielern im (Couch-)Party-Modus.