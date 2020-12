Lichtempfindlichkeit ist die größte Schwäche unserer Gamers.de Redaktion. Stellt uns ins gleißende Sonnenlicht und wir schrumpeln zusammen wie eine faule Tomate. Vielleicht können ja einige von euch sich auch damit identifizieren.

Darum geht es jedenfalls in Shady Part of Me. Das Rätselabenteuer stammt von Focus Home Interactive und Douze Dixièmes. Schon seit dem 10. Dezember könnt ihr das Spiel käuflich erwerben. Jetzt bedanken sich die Entwickler mit einem neuen Trailer sowohl bei der Community als auch bei den Testern, die dem Spiel eine Wertung verpasst haben. Schaut doch mal rein.

In The Shady Part of Me spielt ihr ein kleines Mädchen, das in einer dunklen Welt gefangen ist. Dieser möchte sie entfliehen. Doch alleine kann sie diese Aufgabe nicht bewältigen. Denn auch wenn das Mädchen diese dunkle Welt fürchtet, ist auch das Licht kein Ort für sie. Zum Glück ist ihr Schatten zur Stelle, der ihr Hilft aus diesem Alptraum zu entkommen.

Löst mit den beiden gemeinsam knifflige Rätsel und ermöglicht so dem Mädchen die Flucht aus der Welt der alptraumhaften Dunkelheit.

Verbündet euch mit eurem Schatten

Erkundet die einzigartige Welt

Bleibt dem Licht fern

Flieht aus dem Alptraum

Im Spiel selbst agiert ihr nicht nur zwischen Licht und Schatten. Auch perspektivische Wechsel zwichen 2D und 3D gehören dazu. Weiterhin seid ihr in der Lage die Zeit für einige Augenblicke zurückdrehen zu können, um brenzlichen Situationen zu entkommen. Übrigens handelt es sich bei The Shady Part of Me auch um eine narrative Erzählung, die euch von niemandem geringeren als von Hannah Murray vorgetragen wird. In der Serie Game of Thrones spielt sie Sams Freundin Goldy bzw Gilly.

Falls ihr nun also überlegt, ob das Spiel was für euch sein könnte, gibt es noch eine Neuigkeit: Denn noch bis zum 24. Dezember könnt ihr das Spiel für einen Rabatt von 10% für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC käuflich erwerben.

Wir wünschen euch viel Spaß und viel Glück beim Wandeln zwischen Schatten und Licht!