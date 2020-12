Three Whale Studios und Gaijin Entertainment stellten heute ihr neues Online-Adventure Age of Water vor. Zwar startet im Moment erst die Anmeldung zum Alpha-Test, aber wenn das Spiel von der breiten Masse in Betrieb genommen werden kann, können Gamer auf dem PC über die Plattform gaijin.net darauf zugreifen. Wir verraten euch im folgenden Beitrag, was es mit dem Game auf sich hat.



Age of Water entführt euch in eine weit entfernte Zukunft, in welcher die Erde komplett mit Wasser bedeckt ist. Jetzt leben Menschen in kleinen Siedlungen. Diese haben sie auf Hochäusern und hohen Statuen gebaut, die noch aus dem tiefen Blau ein wenig herausragen.

Als Spieler ist es eure Aufgabe per Boot diese neue Umgebung zu erkunden. Handelt mit den verschiedenen Siedlungen und bergt verschollene Schätze, die auf dem tiefen Meeresgrund verborgen sind. Aber gebt auf eurer Entdeckungsreise Acht, denn auch Piraten treiben auf den Weiten des Ozeans ihr Unwesen.

Das alles nehmt ihr auf euch, um schließlich die Frage beantworten zu können, ob es noch irgendwo auf der Welt Festland gibt.



Während ihr auf einer Quest unterwegs seid, kämpft ihr gegen KI-gesteuerte Gegner. Also verbündet euch mit Freunden, um dem Computer zu zeigen, wer die Meere beherrscht. Mit euren Gewinnen und Handelsgütern werdet ihr in der Downtime die Möglichkeit haben, eure motorisierten Boote zu verbessern oder euch gleich ein neues Fahrzeug aus alten Wrackteilen zusammenbauen.

Erkundet neue Siedlungen

Erkundet neue Orte

Legt euch mit Piraten an Quelle: Gaijin Entertainment

Die bunte Grafik und das helle Design laden auf jeden Fall dazu ein, die weiten Ozeane zu erkunden. Durch den zeichnerischen Stil wirkt das Game schon fast wie eine Art Cartoon. Dazu äußert sich auch der Produzent von Age of Water, Yuri Miroshnikov, mit den folgenden Worten:



Wir glauben, dass der freundlich-helle visuelle Stil von Age of Water neben dem ungewöhnlichen Setting und der Freiheit bei der Erforschung Spielern, die gern neue Welten erforschen, besonders gefallen wird.

Wir sind gespannt, wie sich dieses Game in Zukunft weiter entwickelt und freuen uns schon auf den offiziellen Release.