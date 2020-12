KING Art Games und Deep Silver haben zur Veröffentlichung der Erweiterung “Rusviet Revolution” einen revolutionären Trailer für das Echtzeit-Strategie-Spiel (RTS) Iron Harvest 1920+ veröffentlicht.

Die „Rusviet Revolution“-Erweiterung ergänzt die Original-Kampagne und kann sowohl im klassischen Einzelspieler-Modus als auch im Zwei-/Drei-Spieler-Koop-Modus gespielt werden. Daheim bleiben, gesund bleiben, Koop spielen und die fesselnde Geschichte rund um Zar Nikolaj und seinen mysteriösen Ratgeber Rasputin genießen. Die „Rusviet Revolution“-Erweiterung ist für alle Kickstarter-Backer und Besitzer der Iron Harvest 1920+-Deluxe-Edition kostenlos und über Steam, GOG oder den Epic Games Store (EGS) erhältlich.

Zur Veröffentlichung der „Rusviet Revolution“-Erweiterung hat Jakub Różalski, polnische Maler, Illustrator und Schöpfer der Welt von 1920+, ein eigens geschaffenes neues Artwork für Iron Harvest 1920+ beigesteuert.

Rusviet Revolution:

Vor mehr als 100 Jahren kam die echte russische Revolution zum Erliegen als die Rote Armee die finale Schlacht auf der Krim für sich entscheiden konnten. Wie dem auch sei, die alternative Geschichte von 1920+ verzeichnet kein Sterbenswörtchen über diese Art von Revolution – bis heute. Der 17. Dezember markiert den Tag, an dem die Bürgerschaft der Rusviet das falsche Spiel satt hat und sich gegen den Zaren erhebt. Virtuelle Revolutionäre folgen einem zusätzlichen Handlungsstrang mit vier neuen Einzelspieler-Kampagnenkarten und werden Zeuge, wie die Geheimnisse rund um den mysteriösen Rasputin und seine finsteren Machenschaften ans Licht befördert werden.

ESL Iron Harvest Herbst-Turnier-Finale:

KING Art Games und die ESL freuen sich zudem auf das zweite große Iron Harvest-Turnier-Finale am 19. Dezember 2020. Im Rahmen des Iron Harvest Herbst-Turniers sind 75 Spieler aus über 15 Nationen gegeneinander angetreten, um sich die zweite Diesel-Krone, einen Platz in der Geschichte von 1920+ und ein Preisgeld in Höhe von 5000 €/EUR zu sichern. Die Finalisten sind bereit, die Maschinen gefettet und die Tanks mit feinstem Diesel befüllt… es ist Zeit, die Mechs für ihren allerletzten Kampf zu starten!

Weitere Details, Regeln und Ergebnisse verfügbar unter https://play.eslgaming.com/ironharvest/global/ironharvest/challenger/fall-tournament-finals-global/