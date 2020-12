YOOZOO Games hat den Start seines neuen Kartenspiels Dynasty Scrolls angekündigt. Der Rollenspiel-Titel kann jetzt gratis im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden. Die Serie Dynasty Scrolls hatte in Asien mit über 200 Millionen registrierten Spielern bereits gewaltigen Erfolg. In Korea und Japan erreichte sie sogar die Spitze der Charts im App Store.

Der Start soll ganz groß gefeiert werden: Es wird zahlreiche Events und Prämien im Spiel geben, darunter auch Anmeldeprämien mit Premium-Inhalten und Outfits, Level-Tempogeschenke, bei denen die Spieler für jeden 10. Level eine Bonusprämie kassieren, einen Regen roter Pakete, bei dem alle Teilnehmer zufällige Goldmengen erhalten, und schließlich werden drei besonders Glückliche gezogen, die Hauptpreise wie Gold, Erfahrung und Premium-Rekrutierungsaufträge erhalten. Beim Event „Greif nach den Sternen-Helden“ können die Spieler ihre Stern-Wertungen in den Story-Kapiteln erhöhen und sich auf diese Weise seltene Helden-Scherben sichern. Durch Biografien kann man Kettenamulette gewinnen.

Dynasty Scrolls spielt in der Zeit der Drei Reiche des alten China und bietet seinen Spielern große Komplexität und strategische Tiefe, PvP- und PvE-Spielmodi und Dutzende von Möglichkeiten, den eigenen Charakter individuell zu gestalten, eigene Aufstellungen zu entwickeln und Gegner zu bezwingen. Der Spieler beginnt als junger, aufstrebender General und nimmt an der Seite historischer Gestalten an den Machtkämpfen um die chinesische Dynastie teil.

FEATURES:

Das kartenbasierte Rollenspiel bietet dynamische und wunderschöne Charaktergestaltung von über 100 Grafikern, strategische Spieltiefe und unendlich viele Kombinationen aus Fertigkeiten und Synergien. Als Spieler kann man Helden anwerben, Teams aufbauen und vor dem Hintergrund der atemberaubenden und gewaltigen Ära dreier Königreiche selbst Geschichte schreiben.