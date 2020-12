Liebe Gamer, wir wünschen euch und euren Familien schöne Feiertage! Um Weihnachten gemeinsam mit euch feiern zu können, haben wir uns ein kleines Weihnachtsspecial für euch überlegt. Teilt unter #GameranWeihnachten euer Gaming-Setup und eure Weihnachtsdeko mit uns. Wir wollen sehen, wie ihr Gamer an Weihnachten eure Zeit verbringt!

Wir wollen auch eure schöne Weihnachtsdeko sehen! 🙂

Dabei ist es völlig egal, ob ihr euer Gaming-Setup weihnachtlich dekoriert habt oder überhaupt nicht am Zocken seid. Denn wir wollen nur, dass ihr als Community miteinander in Kontakt tretet und euch gegenseitig ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Wer weiß, vielleicht bekommt ihr ja Deko-Anregungen fürs nächste Jahr oder bekommt Ideen, was ihr als nächstes zocken könnt. Vielleicht schafft ihr es ja sogar euch zu einer gemeinsamen Runde zu verabreden?



Egal ob ihr Twitter, Facebook oder Instagram verwendet, teilt einfach mit uns euer Weihnachtsfest! 🙂

Gamer an Weihnachten, wir freuen uns auf eure Beiträge!



Schöne Feiertage und bleibt gesund!



