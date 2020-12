Die Feiertage in diesem Jahr sind ein bisschen anders als sonst. Anstatt groß zu der Verwandtschaft zu fahren, bleiben wir alle zu Hause und genießen die Zeit im engsten Familienkreis.

Wer aber genug von der Familie hat und nun ein bisschen Zeit für sich möchte, sollte mal die Winteraktion auf Steam in Augenschein nehmen. Diese hat bereits am 22. Dezember gestartet und geht noch bis zum 5. Januar. Wir stellen euch ein paar Rabatte im folgenden Beitrag vor.

Preise & Rabatte können sich jederzeit ändern Quelle: Steam

Falls in dieser Auswahl noch nichts für euch dabei gewesen sein sollte, dann schaut doch mal auf der Website selbst nach und findet bei der Winteraktion auf Steam euer persönliches Schnäppchen.



Ein weiteres kleines Geschenk an euch: Ihr könnt über die Feiertage kostenlose Vogelsticker abgreifen, die verschiedenen Videogames nachempfunden sind. Diese bieten auf jeden Fall eine bunte Abwechslung in euren Chats.