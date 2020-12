Das neu veröffentlichte Fishing: North Atlantic Festtags-Update bietet virtuellen Hochseefischern ein neues Boot sowie Flexibilität bei der Optimierung der gesamten Flotte, einschließlich der Änderung der Farbe deiner Schiffe.

Der realitätsgetreue Hochseefischer-Sim bietet über 27 handgefertigte Boote, präzise nachempfundene Wetterlagen mit authentischen atmosphärischen Effekten und eine Reihe von Fangtechniken für die herausfordernde Beute in der Tiefsee. Mit Fangmethoden wie das Harpunieren und der Tiefsee-Leinen jagst du große Fische wie Thunfisch und Schwertfisch, und mit Fangkörben ergatterst du Hummer und Krabben. Die fortschrittliche Fisch-KI stellt dein GPS und Sonar auf die Probe, während du die Bewegungen deiner Beute verfolgst. Dies kann je nach Wassertemperatur, Strömung und Sturmaufkommen recht heikel werden. Das authentischste Erlebnis des Hochseefischens aller Zeiten, ohne dabei tatsächlich nass (oder eiskalt) zu werden!

Dieses Update unterstützt außerdem die Logitech G920 & G29 und die VRInsight Ship Console von Aerosoft. Damit kannst du hautnah nachempfinden, wie sich ein echtes Schiff steuert, beschleunigt, drosselt und in eine neutrale Position bringen lässt. Ein beleuchtetes Armaturenbrett sowie Gashebel und Lenker aus Aluminium sorgen für ein beeindruckendes Fahrgefühl auf hoher See, während rutschfeste Gummifüße deiner Konsole einen festen Halt verleihen! Alle anderen Controller Unterstützungen werden in einem späteren Update folgen.

Die Aerosoft VRInsight Ship Console ist mit fast jede Schiffsimulationssoftware kompatibel. In Zusammenarbeit mit Misc Games erhältst du für eine begrenzte Zeit bis zum Ende des Steam Winter Sales beim Kauf von Fishing: North Atlantic einen Rabatt von 6% auf die Ship Console, mit dem Promocode VRISC-WINTER-MISCG6! Du kannst den Promocode auch dann einlösen, wenn du Fishing: North Atlantic oder Fishing: Barents Sea bereits erworben hast.