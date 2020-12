2020 war ein Jahr wie kein anderes. Davon bleibt auch Silvester nicht verschont. Doch wer an Silvester trotzdem ein Feuerwerk erleben und dabei die Umwelt schonen möchte, sollte jetzt aufpassen: Der von Lukas Trötzmüller entwickelte FWsim ermöglicht knalliges Farbenspiel in eurem Wohnzimmer. Besonders schön ist, dass die Feuerwerk Simulation bis zum 1. Januar kostenlos zu erwerben ist. Dafür müsst ihr lediglich eure Email hier hinterlegen.

Offizieller Trailer

Eurer Kreativität werden keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt zwischen 237 verschiedenen Feuerwerk-Effekten wählen und somit euer persönliches Lichterfest gestalten. Durch das 3D-Rendering bekommt euer Feuerwerk eine realistische Note, die durch die echten Schauplätze wie den Eiffelturm oder die Houses of Parliament in London verstärkt wird. Außerdem könnt ihr euer selbst kreiertes Feuerwerk mit eigenem Sound hinterlegen sowie durch die programmierbare Kameraeinstellung aus jedem Blickwinkel betrachten.

Eure erstellen Feuerwerk-Videos lassen sich auch bequem in HD-Formate exportieren. So könnt ihr eure Kreationen auch auf Youtube teilen.

Macht was Klassisches

Oder was Neues

Bringt Szenerien zum Leuchten Quelle: Steam

Falls ihr euch bis zum 1. Januar 2021 den FWsim nicht zulegen könnt, stehen euch danach drei verschiedene Kaufoptionen zur Verfügung. Diese bestehen aus einem Basis-Paket, einer Creative-Edition und einer Pro-Edition. Die Inhalte und verschiedenen Preisvorstellungen könnt ihr hier einsehen.



Der FWsim ermöglicht schon in der Basis-Edition eurem 31. Dezember etwas Normalität in Zeiten wie diesen zu verleihen. Daher wünschen wir euch viel Spaß beim Ausprobieren.