Zum Ende des Jahres werfen wir einen Blick auf die Steam Verkaufscharts der vorletzten Kalenderwoche. Viel hat sich im Gegensatz zur vorigen Woche auf den ersten Plätzen nicht getan, auf den Hinteren gab es jedoch Bewegung:

1. Platz: Cyberpunk 2077

Release: 10.12.2020

Seit mehreren Wochen unangefochten auf Platz 1 der Steam Verkaufstatistik steht Cyberpunk 2077 und das zurecht!

Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Adventure, das in Night City spielt – einer Megalopolis, deren Bewohner von Macht, Glamour und Körpermodifikationen besessen sind. Du schlüpfst in die Rolle von V, einem gesetzlosen Söldner auf der Suche nach einem einzigartigen Implantat – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit. Cyberware, Skillset und Spielstil deines Charakters können dabei nach Belieben angepasst werden. Entdecke eine riesige Stadt, in der deine Entscheidungen alles verändern werden.

Lies hier unsere News zu Cyberpunk 2077