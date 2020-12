Weihnachten ist nun leider schon wieder um. Gerade befinden wir uns in diesem merkwürdigen Loch, in dem wir fernab des Raum-Zeit-Kontinuums leben und uns lediglich fragen, was es als nächstes zu essen geben wird.

Falls ihr noch ein bisschen in weihnachtlicher Stimmung verharren möchtet, möchten wir euch hiermit eine Video-Empfehlung aussprechen. Denn Sega hat über den Sonic the Hedgehog-Kanal auf Youtube eine Weihnachtsgeschichte veröffentlicht. In dieser ist kein geringerer als Eggman selbst der Hauptcharakter. In An Eggman Carol wird Charles Dickens‘ Weihnachtsgeschichte neu interpretiert.

Das Video ist bereits seit dem 24.12. auf YouTube verfügbar und hat bereits schon viele Fans begeistert. Wir lernen in diesem Video vor allem, dass unsere tierischen Helden zwar nie aufgeben werden für das Gute in der Welt zu kämpfen… Aber manche Dinge (oder Menschen) können auch Sonic und seine Freunde einfach nicht ändern.



Wenn ihr also noch etwas an der weihnachtlichen Stimmung festhalten möchtet, bevor das neue Jahr auf euch zukommt, solltet ihr einen Blick auf An Eggman Carol werfen. Ein Schmunzel-Faktor ist garantiert.