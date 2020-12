Am 22. Dezember fand man auf dem Twitteraccount von @kfcgaming im folgendem Tweet ein Vorstellungsvideo ihrer neuen Konsole KFConsole:

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓.



Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip