PlayStation Plus-Titel im Januar 2021

PlayStation Plus-Mitglieder erwarten im kommenden neuen Jahr erst einmal drei spannende Plus-Spiele: Ab dem 5. Januar 2021 sind die PS4-Spiele Shadow of the Tomb Raider und GreedFall im Abonnement erhältlich. Zudem können PS5-Spieler Maneater kostenlosihrerBibliothek hinzufügen. Weiterhin haben PS5-Besitzer die Möglichkeit, die PlayStation Plus Collection mit 20 ausgewählten Spielen herunterzuladen.

Shadow of the Tomb Raider

In Shadow of the Tomb Raider erleben Spieler das letzte Kapitel von Lara Crofts Ursprungsgeschichte, in der sie ihr Schicksal erfüllt und zum Tomb Raider wird. Auf der Suche nach einem Artefakt, das die Welt vor einer Maya-Apokalypse retten kann, durchstreift Lara die schönsten wie gefährlichsten Orte Südamerikas und nimmt die Spieler dabei mit auf eine packende Abenteuerreise.

GreedFall

In GreedFall entdecken Spieler unerforschte Gebiete und erkunden eine einsame Insel voller Magie, Reichtümer, Geheimnisse und übernatürlicher Kreaturen. Mit den Optionen Diplomatie, Täuschung, Kampf oder Tücke gestalten Spieler diese lebendige, sich stets verändernde Welt und werden Teil einer eigenen Geschichte. Das einzigartige RPG bietet Quests und Ziele, die jeweils mit verschiedenen Herangehensweisen erfüllt werden können. Zudem ist eine vollkommen freie Charakterentwicklung möglich, indem Geschlecht, Aussehen, Fertigkeiten, Zaubersprüche und Fähigkeiten angepasst werden können. Die rätselhafte Insel voller Magie und Geheimnisse, die seit Urzeiten von übernatürlichen Kreaturen behütet werden, wartet nur darauf, erkundet zu werden.

Maneater

Maneater ist ein Open-World-Action-RPG, bei dem Spieler als Haifisch-Jungtier beginnen und in der unerbittlichen Welt überleben müssen. Dazu erkunden sie eine riesige und vielfältige offene Welt und treffen dabei auf unterschiedliche Feinde – sowohl Menschen als auch Wildtiere. Mit den richtigen Ressourcen kann der Hai über die natürlichen Grenzen hinauswachsen und sich weiterentwickeln, um zum legendären Spitzenprädator zu werden. Dabei können Spieler ihren Hai an ihren eigenen Spielstil anpassen.

PS Plus-Mitglieder können die Spiele Shadow of the Tomb Raider, GreedFall und Maneater ab dem 5. Januar im PlayStation Store herunterladen. Bis dahin haben sie noch die Chance, die Dezember-Spiele Just Cause 4, Rocket Arena und Worms Rumble einzulösen. PS5-Nutzer können außerdem bis zum 4. Januar den Exklusivtitel Bugsnax herunterladen. Wer jetzt die 14-tägige Probemitgliedschaft abschließt, hat die Möglichkeit, sowohl die November- als auch die Dezember-Spiele der eigenen Spiele-Bibliothek hinzuzufügen.

PlayStation Plus Collection