Intrepid Studios haben letzte Woche einen 4-tägigen Alpha One-Vortest für Ashes of Creation abgeschlossen. Tausende Tester nahmen an diesem limitierten Vortest teil, bei dem 75 km2 der 400 km2 großen Welt erkundet werden konnten. Während des Events konnten die Spieler aus einem Trio von Archetypen auswählen und zehn aktuelle Stufen der Charakterentwicklung überprüfen. Während des Vortests von Alpha One in diesem Monat haben Entwickler 4k-Aufnahmen von einigen der neuen Zonen gemacht, die zum Testen und für einen frühen Level 10-Bosskampf zur Verfügung standen.

Der nächste Test ist für Februar geplant. Intrepid will zu gegebener Zeit weitere Details über das Ereignis mitteilen.

Ashes of Creation spielt in einer gefallenen Fantasywelt, die seit Tausenden von Jahren von der Zivilisation unberührt blieb. Die Spieler müssen dieses unbekannte Reich wieder aufbauen, neu bevölkern und neu entdecken. Die Welt verändert sich ständig mit Ruinen, Bestien und Städten, die aufsteigen und wieder fallen. Das Schicksal der Schöpfung liegt in einem fortschrittlichen Charaktersystem, in dem die Spieler die ganze Macht besitzen.