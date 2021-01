Ein neuer Trailer zur nächsten Erweiterung von The Binding of Isaac: Rebirth ist auf Edmund McMillens YouTube-Seite aufgetaucht. Edmund McMillen, der Entwickler des Spiels, arbeitet seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2011 an der Serie The Binding of Isaac. Die neue Erweiterung mit dem Titel The Binding of Isaac: Repentance soll die finale Erweiterung des Spiels sein und laut Trailer am 31. März 2021, fast zehn Jahre nach dem Seriendebüt, veröffentlicht werden.

Weitere Informationen finden sich auf der Steam-Seite des Spiels. Hier wird Repentance als „ein Spiel, das zu groß ist, um als Fortsetzung bezeichnet zu werden“ beschrieben. Die Erweiterung soll neue Feinde, Bosse, Gegenstände und Waffenkombinationen enthalten.

Binding of Isaac: Repentance wurde ursprünglich im August 2018 angekündigt. Am 17. Mai 2020 gab McMillen bekannt, dass Probleme im Zusammenhang mit der Pandemie das Spiel verzögern, welches eigentlich Ende Sommer veröffentlicht werden sollte.