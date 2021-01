Gerade noch haben wir euch von den Steam-Awards berichtet, schon gibt’s wieder Neuigkeiten zu der großen Plattform von Valve. Doch jetzt geht es um die User der beliebten Gaming-Site. Denn die Steam Database verzeichnet zum gestrigen Tag ein neues Hoch. Somit wird der Nutzerrekord zum Jahresbeginn auf Steam schon geknackt.



Anzeige der User-Zahlen der letzten Woche Quelle: Steam Database



Ganze 25.418.674 User haben sich gestern auf der Plattform getummelt. „Nur“ knapp 7.413.000 waren beim Erreichen des Peaks tatsächlich mit einem Game beschäftigt. Der Rest hat sich wahrscheinlich zum Sonntag noch ein paar Deals gesichert, um sie der gigantischen Bibliothek an bisher ungespielten Games hinzuzufügen.

Auch die allgemeinen Nutzerzahlen zum Jahr 2020 sehen bei Steam laut der SteamDB sehr rosig aus. Man kann deutlich sehen, wie im April die User-Zahlen plötzlich einen neuen Peak erreichten. Im Sommer sanken die Zahlen zwar wieder hinab, doch ab Ende Juli/ Anfang August stiegen die Zahlen immer weiter an und erreichten so schließlich den Nutzerrekord zum Jahresbeginn 2021.

Allgemeine User-Zahlen der letzten Jahre Quelle: Steam Database

Corona hat scheinbar Steam in die Karten gespielt – generell allen Gaming-Plattformen. Denn was bleibt einem sonst übrig, wenn man wegen der teilweise sehr strengen Lockdown-Maßnahmen nicht vor die Tür kann?



Wenn ihr selbst einen Blick auf die verschiedenen Daten werfen möchtet, dann schaut doch bei der Steam Database vorbei. Diese steht übrigens in keinem engeren Zusammenhang mit Steam oder Valve selbst. Die Steam Database ist lediglich eine Community Website der beiden User xPaw und Marlamin.