Gestern vor 20 Jahren, am 4. Januar 2001, kamen Spieler zum allerersten Mal in der neuen Mittelalter-Fantasy-Welt des Mehrspieler-Onlinespiels RuneScape an. Zwei Jahrzehnte später ist RuneScape eines der weltweit am längsten bestehenden Onlinespiele. Es wurde 7.306 aufeinanderfolgende Tage ununterbrochen gespielt, hat fast 300 Millionen Spielkonten willkommen geheißen und befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit: 2020 haben die RuneScape-Spiele mit mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern ein neues Rekordhoch erreicht.

Um das 20-jährige Jubiläum RuneScapes lebendiger Onlinewelt zu feiern und die Spieler zu belohnen, hat der britische Spieleentwickler und -herausgeber Jagex heute ein Jahresprogramm an Jubiläums-Spielinhalten für RuneScape und Old School angekündigt.

Alles beginnt heute mit der Megaparty, einem Jubiläumsevent in RuneScape, das Spieler mit einigen der bekanntesten Charaktere des Spiels zusammenbringt. In den nächsten 12 Monaten wird es jede Menge feierliche Spielinhalte geben, darunter eine mehrteilige Jubiläums-Miniabenteuerreihe, die Spieler tief in RuneScapes Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft führen wird. Außerdem können Spieler das ganze Jahr lang einen epischen Handlungsstrang verfolgen, in welchem die Urgöttinnen, die Gielinor geschaffen haben, erneut erwachen.

Auch Old School RuneScape schließt sich diese Woche mit der Veröffentlichung seines ersten Jubiläumsevents den Festlichkeiten an, bei welchem Spieler zusammen mit dem grünen Gnomen-Kind gegen Dämonen und Drachen aus alten Zeiten kämpfen müssen. Während es erst kürzlich mit mehr als 173.000 Spielern seine bisher höchste Nutzeranzahl erreicht hat, wird auch 2021 ein signifikantes Jahr für Old School RuneScape – mit seiner Ankunft auf Steam, neuen Inhalten wie Clans und dem Gruppen-Ironman-Modus und weiteren Jubiläums-Spielinhalten im ganzen Jahr.