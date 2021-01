Deep Silver hat den Beginn der Vorbestellphase für Gods Will Fall angekündigt, welches am 29. Januar erscheint. Vorbestellern wird die ebenso exklusive wie ehrenvolle „Kopfbedeckung des Jägers“ (Hunter’s Head Gear) als In-Game Bonus verliehen werden.

Der Nervenkitzel der Jagd liegt dem Clan im Blut und es ist ein festes Ritual, die erbeuteten Trophäen mit Stolz zu tragen und für alle sichtbar zur Schau zu stellen. Die Felle von fünf exklusiven Bestien – Wolf, Bär, Wildschwein, Fuchs und Dachs – können von jedem Krieger getragen werden und dienen als Warnung an die Götter, dass die Jagd tatsächlich eröffnet ist. Die „Kopfbedeckung des Jägers“ wird bei jedem neuen Spieldurchgang per Zufallsprinzip der jeweils aktuellen Krieger-Truppe zugeteilt und man darf jedes Mal gespannt sein, welche Helden dem Spieler ihre Lieblings-Tierkopfbedeckung präsentieren.

Zusätzlich zu der Standard-Edition von Gods Will Fall, können geneigte Spieler auch die Valiant Edition vorbestellen und erhalten zusätzlich zu der „Kopfbedeckung des Jägers“ auch den DLC „Valley of the Dormant Gods“ mit folgenden Inhalten: