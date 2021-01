Dungen Crawling bekommt ein neues Gesicht im 16-Bit-Stil. Denn Oceanhorn: Chronos Dungeon ist jetzt auf Apple Arcade verfügbar und erweitert das Oceanhorn-Universum um einen dritten Teil. Das Entwicklerstudio Cornfox & Brothers gibt nun bekannt, wie die Geschichte in Arcadia weitergeht.



200 Jahre sind seit den Ereignissen von Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm vergangen. Jetzt stehen von dem einst mächtigen Land Arcadia nur noch Ruinen. Auch das Leben dort ist unsicherer geworden. Denn Oger, Goblins und andere Kreaturen treiben jetzt ihr Unwesen in den einst sicheren Gefilden.

Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Denn als Spieler liegt es an euch eine Gruppe aus Abenteurern zu formieren und den Frieden wieder herzustellen. Dabei können im lokalen Multiplayer sogar drei weitere Abenteurer mit euch auf die Reise gehen.

Euer Abenteuer verschlägt euch zu einem unterirdischen, mystischen Labyrinth, das den Namen Chronos Dungeon trägt. In dessen verborgenen Tiefen soll die Paradigma-Sanduhr auf euch warten. Deren Kräfte sollen so stark sein, dass sie den Verlauf der Zeit verändern können.

Könnt ihr damit Frieden sowie Ordnung wiederherstellen und Arcadia zur alter Größe verhelfen?

Zieht mit eurer Heldengruppe los

Schlagt euch durch den Dungeon Quelle: Oceanhorn Website



Während eurer Abenteuer im Chronos Dungeon werdet ihr weiter in die Lore des Oceanhorn-Universums eingeführt. So werdet ihr mehr darüber erfahren, was genau in den letzten 200 Jahren alles passiert ist. Viele Geheimnisse und vergessenes Wissen warten darauf von euch entdeckt zu werden.

Da Oceanhorn: Chronos Dungeon ist vor allem auf Familienfreundlichkeit ausgelegt. So können Abenteurer jeden Alters sich ins Geschehen stürzen und Arcadia wieder zu altem Glanz verhelfen. Weil das Pixel-Abenteuer auf Apple Arcade verfügbar ist, können alle Besitzer eines iPhones, iPads, und Apple TVs auf dieses Spiel zugreifen.