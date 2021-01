Late Night Games belebt das Genre der Textabenteuer wieder. Erkundet das dystopische Cincinnati in Cyberpunkdreams und versucht in dieser düsteren Stadt euren eigenen Charakter zu formen. Im Sommer erscheint das Indie-Game auf Steam und lässt euch den Bundesstaat Ohio der weniger erfreulichen Zukunft erleben.

Lebt euer eigenes Leben & trefft wichtige Entscheidungen

Formt in dieser düsteren Welt eure eigene Identität. Ob ihr lieber Tanks, Faces, Hacker oder irgendwas dazwischen spielen möchtet, liegt ganz bei euch. Durch verschiedene Aktivitäten erlebt ihr nicht nur das dystopische Cincinnati, ihr definiert vor allem euch selbst neu. Zum Beispiel stehen euch verschiedene Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung, die ihr ganz nach eurem Wunsch benutzen könnt.

Außerdem werdet ihr mit dem Ödland, das die Stadt umgibt, in Kontakt kommen sowie den Herzschlag von Cincinnati in der Innenstadt fühlen können.





Verschiedene Quests und deren Ausgang entwickeln ebenfalls euren Charakter weiter. Jeder Sieg, jede Niederlage definiert eure Persönlichkeit und erweitert eure Fähigkeiten.

Auch die Wahl eurer Kleidungsstücke ist dabei entscheidend. Sie muss nicht nur euch gefallen, sie vermittelt auch der Außenwelt ein bestimmtes Bild von euch.

Weiterhin wird es wichtig sein, mit wem ihr euch in den düsteren Straßen anfreundet. Denn in Notsituationen ist es nie verkehrt, ein paar Freunde zu haben. Die richtigen Beziehungen können viel ausmachen.

Cyberpunkdreams‘ Handlung besteht aus über 1,6 Millionen Wörtern. Diese werden durch passende Illustrationen zum Leben erweckt. So ist auf jeden Fall klar, dass es für jedes Szenario eine entsprechende Konsequenz gibt. Keine Entscheidung bleibt ohne Folgen.

Durch diese Komplexität ist das Spiel genau richtig für erfahrene Gamer auf dem Gebiet der interaktiven Fiktion. Aber die gute Zugänglichkeit des Spiels ermöglicht auch Anfängern einen guten Einstieg.



Erlebt Cincinnati durch Text und Bild Quelle: Cyberpunkdreams

Wie Late Night Games bekannt gibt, wird nicht nur Cyberpunkdreams selbst im Sommer kostenlos zur Verfügung stehen. Auch die folgenden Erweiterungen werden gratis erscheinen. Allerdings solltet ihr gute Englischkenntnisse mitbringen. Denn das Textabenteuer wird ausschließlich auf Englisch erscheinen.