EA SPORTS veröffentlicht auch in diesem Jahr das EA SPORTS FIFA 21 Team of the Year (TOTY) und honoriert damit die besten Spieler des Kalenderjahres 2020. Aus 70 nominierten Spielern aus der ganzen Welt kann die Community ihre Top-Spieler wählen. Nach Abschluss der Voting-Phase steht das Team of the Year fest, welches mit stark verbesserten Spielerwerten in FIFA 21 Ultimate Team veröffentlicht wird.

Zur Wahl stehen neben Weltfußballer Robert Lewandowski, Welttorhüter Manuel Neuer und internationalen Superstars wie Kylian Mbappé und Lionel Messi auch die Top-Spieler der Bundesliga:

Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen)

Angelino (RB Leipzig)

Alphonso Davies (FC Bayern München)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach

André Silva (Eintracht Frankfurt)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Andre Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim)

Das endgültige Ergebnis wird zu einem späteren Zeitpunkt im Januar bekanntgegeben. Dann werden auch spezielle TOTY-Spieleritems mit einigen der höchsten Werte der Saison in FUT 21 veröffentlicht, mit denen die sensationellen Leistungen der einzelnen Spieler gefeiert werden.