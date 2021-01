In zehn Tagen erscheint das düstere Action RPG Ender Lilies: Quietus of the Knights für Steam Early Access. Damit ebnen Publisher Binary Haze Interactive sowie Entwickler Live Wire und Adglobe den Weg für den Release, der noch in diesem Frühjahr erfolgen soll.

In Ender Lilies: Quietus of the Knights spielt ihr die Priesterin Lily, scheinbar die einzige Überlebende einer weltweiten Tragödie. Denn vor langer Zeit verwandelte der sogenannte Todesregen alle Lebewesen des Reiches Endland in blutdurstige Kreaturen. Das einst glänzende Reich ist ins Chaos versunken.

Jetzt müsst ihr Lily in der 2D-Perspektive durch verschiedene Landschaften navigieren. Diese beheimaten verschiedene Monster, die nach dem Leben der jungen Frau trachten. Aber zum Glück ist sie nicht allein. Denn Lily steht ein untoter Ritter zur Seite, der mit ihr gemeinsam gegen das Böse kämpft.

Geht also dem Mysterium um das gefallene Reich Endland auf die Spur. Erkundet seine verschiedenen Regionen und stellt euch den dunklen Feinden in den Weg. Denn nur Lily verfügt über die Macht diese Bestien vom Fluch der Unsterblichkeit zu erlösen. Dies gelingt ihr, indem sie gegen die verschiedenen Bosse im Kampf gewinnt. Anschließend könnt ihr diese gereinigten Seelen als Begleiter rekrutieren. Wenn ihr die Macht eurer Seelen kombiniert, könnt ihr einen Leibwächter-Trupp zusammenstellen, der euch mit mächtigen Attacken zur Seite steht.

Wenn ihr also selbst dieses düstere RPG ausprobieren möchtet, könnt ihr PC-Gamer ab dem 21. Januar im Steam Early Access darauf zugreifen. Gamer an den Konsolen müssen sich leider noch etwas gedulden.