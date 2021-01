Schon seit Längerem wissen wir, dass es erscheinen soll. Doch Nintendo hat bis jetzt alle Informationen unter Dach und Fach gehalten. Jetzt gibt es endlich einen Trailer mit ersten Einblicken in das Bonusabenteuer Bowser’s Fury. Nintendo hat es spannend gehalten, denn in einem Monat wird Super Mario 3D World + Bowser’s Fury bereits veröffentlicht.

Der kontrastreiche Trailer weiß mit farbenfrohem Spielspaß und dunklem Bosskampf zu überzeugen. Zum einen haben wir unseren Lieblingsklempner Mario, der gemeinsam mit Bowser Jr. bunte Level erkundet und den Spaß seinen Lebens zu haben scheint. Es ist bestes Wetter, die Welt ist ein schöner Ort.

Doch dann haben wir plötzlich Weltuntergangswetter. Es regnet aus Kübeln, der Himmel ist schwarz, Mario und Bowser stehen sich wie in den alten Godzilla Filmen im epischen, überdimensionalen Showdown gegenüber. Zum Glück könnt ihr euch mit bis zu drei weiteren Spielern dieser Herausforderung stellen.

Szenen aus Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Quelle: Nintendo

Während Super Mario 3D World bereits 2013 für die Wii U erschienen ist, ist Bowser’s Fury eine neue Erweiterung, die viel Spannung verspricht. Der neue Trailer wurde schon bereits sehnsüchtig von den Fans erwartet. Denn Super Mario 3D World + Bowser’s Fury soll bereits am 12. Februar auf den Markt kommen.

Passendes Accessoire zum Release

Doch nicht nur ein neues Videospiel verlässt am 12. Februar das Haus Nintendo. Passend zum Release bietet der japanische Entwickler ein Nintendo Switch-Konsolenpaket an. Gerade für alle Mario-Fans ist dieses Paket ein Must-Have, denn alles ist in Mario-Rot und – Blau gehalten.