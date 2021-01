Das rundenbasierte Mobile-RPG Skylanders Ring of Heroes hat mit einem Update ein neues Kampfsystem bekommen. Damit stehen ab sofort ein neuer Kampfmodus, die Kampfarena Himmelsturm und neue Events für Spieler*innen zur Verfügung.

Der neue Himmelsturm, der zusätzlich zum Hauptspielmodus eingeführt wird, bietet Spieler*innen eine Vielzahl von Kampfszenarien, die Strategie und Geschick in der Deckzusammenstellung erfordern. Das neue Update ermöglicht bis zu drei Kampf-Decks entsprechend der eigenen Stufe zusammenzustellen, wobei nicht für jedes Team derselbe Charakter verwendet werden darf. Weiterhin können Spieler*innen bis zu zwei Charaktere hinzufügen, die während des Kampfes ausgetauscht werden können, um abwechslungsreiche Spielmanöver auszuführen und immer auf die Aktionen des Gegenübers reagieren zu können, um die Überhand zu behalten. Der Himmelsturm findet saisonal statt und verschiedene Belohnungen – einschließlich spezieller Währung, die für diverse Upgrades benötigt wird – werden entsprechend der persönlichen Erfolge in der jeweiligen Saison vergeben.

Com2uS hat zur Feier des Updates Events vorbereitet, bei denen Spieler*innen die neuen Inhalte erleben und verschiedene Belohnungen für Skylanders Ring of Heroes erhalten können. Ab sofort stellt das Spiel ein Premium-Beschwörungsticket bereit, mit dem alle Spieler*innen, die sich in den nächsten zwei Wochen in das Spiel einloggen, einen Charakter des höchsten Grades beschwören können. Darüber hinaus gibt es ein Missions-Event, bei dem Spieler*innen Ingame-Items erwerben können, die entsprechend der Anzahl der Eintritte in den Himmelsturm und den Ergebnissen der Errungenschaften vergeben werden.

Skylanders Ring of Heroes ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, in dem Spieler*innen farbenprächtige Skylander mit abwechslungsreichen Fertigkeiten sammeln und aufrüsten, um sie in strategischen Kämpfen gegen ihre Kontrahenten einzusetzen.