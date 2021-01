Ahoi, ihr Landratten! Endlich hat 3DClouds eine Release Datum für King of Seas bestätigt. Am 18. Februar soll das See-Abenteuer für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.



Das Action-RPG King of Seas führt euch in die Welt der Piraten. In einer prozedural generierten Welt, erneuert sich die Erkundungsmechanik in jedem Spiel. Gleichzeitig werden alle unbekannten Gebiete von einem dichten Nebel umgeben. So vergeht euch nicht die Freude am Entdecken.

Die dynamische Welt passt sich außerdem eurem Niveau an. So werdet ihr ständig vor neue Herausforderungen gestellt, die es zu überwinden gilt.

Dies gilt insbesondere fürs Kampfsystem. Hier entscheidet während einer Seeschlacht nicht nur, wer die größeren Kanonen hat. Wer taktisch klug mit dem Wind segelt, kann die Oberhand in Gefechten gewinnen. Euch stehen damit verbunden fünf verschiedene Schiffstypen zur Wahl, die sich durch das Ausrüstungs- und Fertigkeitssystem anpassen lassen. Hierfür warten mehr als 20 Fertigkeiten und drei Talentbäume auf euch, um die Fähigkeiten eures Schiffs optimieren zu können.

Kleine Features, großes Abenteuer

Natürlich warten auch kleinere Features wie zum Beispiel Sondermissionen auf euch. Schließt ihr diese ab, erhaltet ihr besondere Belohnungen. Dabei markiert jede Siedlung, die ihr erobert, der beginn eines neuen Abenteuers.



Aber wer erobert, muss auch handeln können. Jede eurer Siedlungen stellt Produkte her, die in anderen Regionen Mangelware sein können. Mit einem ausgeklügelten Handelssystem könnt ihr euch ein reiches Näschen verdienen.

Doch das Piratentum bringt auch seine Tücken mit sich. Denn mit jeder gewonnen Schlacht treibt ihr euer Kopfgeld in die Höhe. In den Ranglisten könnt ihr euer Kopfgeld mit dem der berühmtesten Piraten der Geschichte abgleichen. Übertrumpft sie und krönt euch selbst zum König der sieben Weltmeere!

Auf hoher See muss natürlich auch etwas auf den Tisch kommen. Dafür könnt ihr bis zu 30 verschiedene Fischarten angeln. Deren Vorkommen richtet sich ganz nach Wetterbedingung und Tageszeit.

Also, ihr Landratten! Auf Steam könnt ihr euch den Piratenspaß schon in eure Wunschliste packen. Ab dem 18. Februar entscheidet sich dann, wer der King of Seas wird.