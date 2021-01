BANDAI NAMCO hat endlich einen neuen Trailer und eine kostenlose Demo zu Little Nightmares II veröffentlicht. Ausserdem kann das Spiel nun auch im Nintendo eShop vorbestellt werden.

Konsolen-SpielerInnen können nun im Rahmen der Demo einen Einblick in die gruselige Welt von Little Nightmares II werfen. Die Demo umfasst Monos Reise durch das Wildnis-Level und ist auf PlayStation 4 (PS+-Mitgliedschaft benötigt), Xbox One und Nintendo Switch verfügbar. Bereits erschienen ist sie für PC auf Steam und GOG.com.

Physische Pre-Orders der Day-One- und TV-Edition sind weiterhin bei teilnehmenden Händlern möglich. Die TV-Edition beinhaltet eine Fülle an zusätzlichen Inhalten, wie dem kompletten Soundtrack, einem Diorama mit Six und Mono, einem Steelbook-Case, einem Artbook und Stickern.

Um die Geschichten der verlorenen Kinder aus der Welt von Little-Nightmares-Welt zu erzählen, plant BANDAI NAMCO Entertainment Europe ein digitales Comicbuch. Die ersten beiden Kapitel sind bereits für Android und iOS erschienen. Das Buch umfasst die Geschichte zwischen dem ersten und dem zweiten Teil.