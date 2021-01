Hey, Knackis! Es gibt eine neue Erweiterung. Paradox Interactive und Double Eleven stellten heute die neue Erweiterung Prison Architect: Going Green vor. Diese wird am 28. Januar für PC, Xbx One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Der Gefängnis-Management-Simulator erlaubt euch nun euer Gefängnis umweltfreundlicher zu machen. Denn ab jetzt können eure Gefängnisinsassen auch in der Landwirtschaft aktiv werden und ihre eigenen Lebensmittel anbauen. Außerdem könnt ihr eure Gefängnisse mit Solar-, Wind- und Hybrid-Stromquellen ausstatten. Damit hinterlasst ihr wirklich einen kleinen ökologischen Fußabdruck. Dabei kann überschüssiger Strom noch zusätzlich mit dem Power Export Meter an das Netz verkauft werden.

Aber nehmt eure Häftlinge genau unter die Lupe! Denn mit den neuen Möglichkeiten der Selbstversorgung kommen auch die Häftlinge auf neue Ideen für Schmuggelware auf. Jetzt können die Häftlinge heimlich „Kräuter“ auf den Feldern anbauen sowie Küchenzutaten klauen, um Schnaps zu brauen.



Quelle: Paradox Interactive

In Prison Architect: Going Green steht euch eine neue Art von Gefängnisarbeit zur Verfügung. Denn jetzt können eure Straftäter verschiedene Lebensmittel wie Weizen, Kartoffeln und Äpfel anbauen. Dafür stehen euch ein Obstgarten, ein Farm-Feld und ein Gemüsebeet zur Verfügung. Anschließend können diese entweder als Zutaten für Mahlzeiten genutzt oder exportiert werden.

Sollten sich dabei einige eurer Insassen besonders über die Arbeit auf dem Feld freuen, dann können sie in ihrer Freizeit Blumen und andere Pflanzen anbauen. Gartenarbeit als Freizeitbeschäftigung wirkt sich dabei positiv auf eure Häftlinge aus.

Seid ihr an weiteren Infos interessiert? Dann könnt ihr diese auf der Website abrufen.