Ubisoft hat kündigte das neue Live-Event Operation Amber Sky angekündigt, welches Spieler an der Seite der Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Teammitglieder in neuen Story-Missionen kämpfen lässt. Das Event wird ab dem 21. Januar für alle Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint-Spieler zur Verfügung stehen.

Das Operation Amber Sky Live-Event wird als Teil des Titel Updates 3.10 veröffentlicht und kostenlos für alle Spieler ab 19. Januar spielbar sein. Das Update beinhaltet folgende Neuigkeiten:

Die Ghosts erfahren, dass Sentinel in Auroa ein giftiges Gas namens Amber Ruin, herstellt und es in die ganze Welt verkauft. Gemeinsam mit einem infiltrierten Team aus Tom Clancy’s Rainbow Six Siege müssen die Spieler die Produktion stoppen und ein Gegenmittel finden. Dazu müssen sie eine Vielzahl von Zielen erfüllen und sich in die kontaminierten Gebiete wagen, um zu überleben. Nach Abschluss der Event-Missionen schalten die Spieler elf einzigartige Belohnungen frei, darunter brandneue Waffen und komplette Tom Clancy’s Rainbow Six Siege-Skins. Neue Teammitglieder: Nach Abschluss der ersten Mission des Live-Events können die Spieler die Operator Ash, Finka und Thatcher überall im Spiel und zu jeder Zeit über das Menü als Alternative zu den regulären Teammitgliedern einsetzen. Ihr Aussehen, ihre Waffen und ihre einzigartigen Fähigkeiten sind Tom Clancy’s Rainbow Six Siege nachempfunden.

Zeitgleich mit dem Event startet Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ein Free Weekend vom 21. bis zum 24. Januar, das auf Xbox Series X/S und Xbox One Konsolen, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC und Stadia verfügbar sein wird. Zusätzlich zum vollen Zugriff auf die Inhalte des Basisspiels erhalten neue Spieler die Chance, das Operation Amber Sky-Live-Event zu erleben und damit verbundene Belohnungen zu verdienen. Das Spiel kann ab dem 19. Januar auf Windows PC und Konsolen vorab heruntergeladen werden. Der aktuelle, kostenlose Probezeitraum, der Spielern vollen Zugriff auf das Hauptspiel mit sechs Stunden Spielzeit ermöglicht, wird während des Free Weekends pausiert und am 25. Januar wieder aufgenommen. Für Spieler, die die kostenlose Testversion vor dem 21. Januar heruntergeladen haben, werden die Einschränkungen bis zum Ende des kostenlosen Wochenendes aufgehoben.