Respawn hat angekündigt, dass Apex Legends am 2. Februar sein zweijähriges Jubiläum mit Saison 8 – Chaos, dem nächsten großen Update des Spiels, auf explosive Weise feiern wird. In Saison 8 – Chaos debütiert mit Fuse ein lässiger Sprengstoffenthusiast als 16. Legende in der Arena. Außerdem erwartet die Spieler der 30-30 Repeater und die dritte umfassende Überarbeitung der Königsschlucht-Karte.

Anlässlich der nächsten Saison hat Respawn einen neuen „Geschichten aus den Outlands“-Trailer veröffentlicht, der Fuse und seine explosive Hintergrundgeschichte präsentiert.

Apex Legends spielt 30 Jahre nach Titanfall 2. Der Spieler ist in den Outlands unterwegs. Dort kämpfen vierzehn legendäre Charaktere in Teams mit je drei oder zwei Mitgliedern in einer Arena ums Überleben.