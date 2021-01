Die weltweite Pandemie sorgt zwar dafür, dass wir zwar viele Messen und Festivals nicht vor Ort besuchen können, aber sie erleichtert uns auch die Teilnahme. Denn anstatt einer langer Anfahrt können wir bequem von zu Hause viele Events einfach verfolgen. So findet in diesem Jahr die DreamHack Leipzig – Home Edition an diesem Wochenende statt.



Vom 22. bis zum 24. Januar beginnt wieder das tagelange Zocken! Mit eurem eSports-Team könnt ihr an vielen verschiedenen Turnieren teilnehmen und beweisen, dass ihr die besten seid. Auf dem Programm stehen unter anderem Turniere zu League of Legends, FIFA 21, Counter Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, Overwatch und Rocket League. Den ganzen Zeitplan könnt ihr euch hier ansehen.

Wenn ihr noch an dem Event teilnehmen möchtet, könnt ihr euch noch bis morgen die Tickets sichern. Alle Teilnehmende müssen allerdings über einen Discord Account verfügen. Weitere Infos zur Teilnahme könnt ihr hier nachlesen.

Falls ihr aber nur zusehen wollt, könnt ihr das kostenlos unter diesem Link tun.



Twitch User küren den Clip des Jahres

Ein besonderes Event für alle Twitch-Fans wartet noch am Samstagabend, den 23. Januar um 20 Uhr auf euch. Denn dann wird der Preis Clip des Jahres vergeben. Noch bis zum 21. Januar habt ihr Zeit für die verschiedenen Nominierten in den folgenden Kategorien eure Punkte zu vergeben: Creative, Bester Schuss, Newcomer des Jahres, Food & Drink, Fail des Jahres, IRL, Bester Pro Move, Horror/Jumpscare, Lustigster Moment.



Um mitwählen zu können, müsst ihr euch mit eurem Twitch-Konto anmelden und in der jeweiligen Kategorie alle eure Punkte vergeben. Dabei wird wie bei der Punktevergabe des ESC vorgegangen. Euer Favorit der Kategorie erhält 5 Punkte, euer zweitliebster Clip bekommt 4 Punkte, usw.

Alle weiteren Infos zu diesem Projekt könnt ihr der offiziellen Website zum Clip des Jahres entnehmen.

Wir wünschen euch allen auf jeden Fall viel Spaß bei der Dreamhack Leipzig – Home Edition! Schwingt euch in die Jogginghose, legt die Füße hoch und verfolgt das Event ganz entspannt in euren eigenen vier Wänden.