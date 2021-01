In dieser Woche lohnt es sich bei Red Dead Online Schwarzbrenner und Naturkundler zu sein. Denn für die beiden Rollen hagelt es in dieser Woche doppelt Boni.



Wenn ihr als Schwarzbrenner richtig Geld machen wollt, solltet ihr in dieser Woche möglichst fleißig sein. Denn in allen Schwarzbrenner-Story- und Bootleggermissionen erhaltet ihr doppelte RDO$ und Rollen-XP.



Aber auch für Naturkundler ist diese Woche interessant. Denn euch bringen alle Free Roam Events doppelte Rollen-XP und doppelte RDO$. Also folgt dem Ruf der Natur!

Schließlich können aber alle Rollen in dieser Woche ordentlich Profit machen. Denn alle Showdown-Modi und Rennen bringen euch noch bis zum 25. Januar doppelte XP und doppeltes Gold.

Also sucht euch ein paar Gegner und zeigt ihnen, wer aus dem härteren Holz geschnitzt ist!



Weiterhin erhalten alle, die sich in dieser Woche bei Red Dead Online einloggen, 3000 Club-XP sowie fünft starke Arzneien. Wenn ihr dazu noch den Outlaw-Pass #4 besitzt, erhaltet ihr einen Gutschein für ein kostenloses Hemd sowie für einen kostenlosen Hut. Dafür müsst allerdings Rang erreicht haben. Außerdem erhaltet ihr einen Gutschein für eine Weste ohne Rangbeschränkung.

Wenn ihr Outlaw-Pass-Mitglieder über Club-Rang 50 seid, erhaltet ihr außerdem einen Rabatt von 40% auf eine nicht-rollenspezifische Broschüre eurer Wahl .

Zu guter Letzt gibt es natürlich auch wieder Rabatte bei Wheeler, Rawson & Co.! (Werbemusik startet)

Diese Woche, meine Damen und Herren, haben wir Mehrzweckpferde mit einem Rabatt von 30% für Sie! Auf Pistolen gibt es ebenfalls einen Rabatt von 30%! Weiterhin gibt es einen Rabatt von 40% auf alle Waffengürtel sowie Zweitholster. Ebenfalls 40% Rabatt gibt es auf alle Mäntel!

Schauen Sie beim nächsten Mal vorbei, wenn wir wieder Rabatte von Wheeler, Rawson & Co. vorstellen! (Tusch, Werbemusik endet)

Wie ihr seht, bietet diese Woche nicht nur etwas für Schwarzbrenner und Naturkundler. Deshalb wünschen wir euch viel Spaß, wenn ihr wieder ordentlich Boni abkassiert!