Nachdem der Roguelite-Deckbuilder ein Jahr nur auf Steam zu erwerben war, ist ab heute Neoverse für die Nintendo Switch verfügbar. Dies bestätigt Entwickler Tino Gamez in einer Pressemitteilung.

Begleitet Agentin Maja, Paladin Klara und Beschwörerin Helena auf ihrer Mission die Menschheit zu retten. Auf einer Reise durch die Zeit müsst ihr euch großen Gefahren in den Weg stellen und das Schlimmste abwenden.

Durch drei besonderen Features erhält das Actionspiel eine besondere Note.

Als Retter von Neoverse müsst ihr eure eigenen Strategien bei den knapp 300 Karten und 100 verschiedenen Fähigkeiten entwickeln. Diese Fähigkeiten könnt ihr auf verschiedene Weisen miteinander kombinieren. Denn die 70 Monster mit ihren eigenen Verhaltensmustern wollen euch an den Kragen. Deshalb ist das Spiel vor allem eine Herausforderung für versierte Spieler.



Weil es um eine Reise durch Raum und Zeit geht, um Neoverse zu retten, müsst ihr immer einen Blick auf die Zukunft haben. Aber auch in der Vergangenheit wartet das Böse auf euch, weil ihr im Laufe des Spiels euch in der Zeit vor und zurück bewegt. Denn eure Entscheidungen in der Gegenwart beeinflussen eure weiteren Reiseziele.

Um euch ein endloses Spielerlebnis zu ermöglichen, besitzt das Spiel ein Auto-Zug-System für verbleibende Karten. So wird klar, dass im Fokus dieses Abenteuer-Games wirklich die strategische Planung steht. Um euch in eurem Vorhaben zu unterstützen, stehen euch verschiedene Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Gleichzeitig ermöglichen euch Talentbäume zu Fähigkeitskombinationen die ultimative Power eurer Karten zu entfesseln.

Wenn ihr Neoverse an der Nintendo Switch ausprobieren möchtet, könnt ihr es euch für 19,49€ im Nintendo eShop holen. Im Februar wird das Spiel auch für die PlayStation 4 verfügbar sein. Diese Version könnt ihr auch auf der PlayStation 5 zocken. Weitere Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Website.